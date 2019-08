In arrivo altre tre casette dell’acqua

“Lotta alla plastica, le casette dell’acqua saranno incrementate e ci sarà la possibilità di fruire anche dell’acqua frizzante, saranno anche installate delle colonnine per la ricarica delle macchine e delle biciclette elettriche”. Questo l’annuncio del sindaco Alessandro Giulivi che guarda in avanti ad una città più vivibile e sempre più ecologica.

“È questo uno dei tanti progetti che si stanno realizzando per la nostra Tarquinia – riferisce il sindaco Giulivi –, servizi utili ai cittadini e al benessere della nostra terra. Due casette dell’acqua sono finalmente efficienti, dopo mesi e mesi di chiusura, a causa del cambio di gestione della società; ne posizioneremo prossimamente altre tre: una al Lido e altre nelle diverse zone del comune, ci sarà anche la possibilità di utilizzare l’acqua minerale, visto che è ormai impellente non usare più la plastica. Un risparmio per il cittadino, per il Comune e per l’intero genere umano”.

Riguardo la potabilità e la salubrità dell’acqua delle casette: “I filtri vengono controllati settimanalmente – continua – dalla società che le ha prese in gestione, quindi, i cittadini devono stare tranquilli”.

Poi la grande novità delle colonnine di ricarica elettrica: “Metteremo delle colonnine nei parcheggi più importanti della città e del Lido – precisa Giulivi – ci saranno cinque o sei colonnine, sia per la ricarica delle macchine che delle biciclette elettriche. Ormai bisogna andare verso questa mentalità. Le bici elettriche, anche chiamate ebike o a pedalata assistita, sono un mezzo di trasporto sempre più apprezzato. Le ebike sono biciclette dotate di batteria e di un piccolo motore elettrico che permette di evitare la fatica quando necessario, ma soprattutto servono ad evitare traffico inquinante nella città, come del resto le macchine elettriche, mezzi in aumento grazie alla scelta ecologica dei cittadini, quindi se ne deve tener conto e offrire un servizio ad hoc”.

Prossimamente, come invece dichiarato dal vicesindaco Luigi Serafini, verranno installati nuovi cestini, dotati anche di posacenere, per aumentare il decoro delle vie cittadine.

Ma, poi, a pensarci bene, il decoro urbano attiene proprio ai cittadini, che dovrebbero evitare di gettare mozziconi in strada e lo stesso per le cartacce. Quando una strada è pulita ci si dovrebbe pensare mille volte prima di sporcarla. Infatti, spesso, quando si vede pulito, difficilmente viene la tentazione di sporcare, a meno che l’ignoranza non la faccia da padrona.