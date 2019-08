Le Saline passeranno al Comune

Il Borgo delle Saline passerà al Comune. L’ex Base Cae tornerà a nuova vita, al suo posto sorgerà uno stabilimento.

“Le Saline saranno concessione nostra al di là di quanto hanno sbandierato alcuni giornali. All’Università della Tuscia sono stati assegnati degli stabili a tempo determinato - dichiara il sindaco Alessandro Giulivi -, quello che adesso va fatto è la rimodulazione del borgo e dell’area dell’Oasi naturale, che ad oggi è un unicum; dobbiamo delimitare le aree del borgo e dell’Oasi, per definire chi fa e che cosa, mi riferisco alla Forestale che si occuperà dell’Oasi, della pulizia, e di vigilare, mentre noi come Comune, ci occuperemo del Borgo. Riprenderemo il progetto Life e riapriremo l’ecoalbergo, il Museo del sale e tanto altro”.

“ Tutto ciò - precisa il primo cittadino - con scopi didattici: anche l’albergo dovrà essere fruibile alle scolaresche che andranno a visitare il borgo e le sue peculiarità attrattive e naturalistiche”.

Il Comune, però, come da regolamento, non potrà gestire direttamente l’albergo: “Giusto, il comune non può farlo, ma c’è la Multiservizi che può – aggiunge Giulivi -. Abbiamo riconfermato un bravo presidente, che è il dottor Acciaresi e che continuerà a svolgere il ruolo che ha avuto in questi anni. È una persona affidabile e di garanzia”.

“A settembre riapriremo l’albergo – sottolinea ancora -. Quindi appena possibile bisogna rifare la mappatura del comprensorio, compreso il Cae Beach, dove creeremo una struttura balneare pienamente fruibile sia per i disabili e non solo, sarà infatti una struttura polivalente. Ebbene, da lì inizierà la fase progettuale e riprenderemo i contatti con l’Europa, per quanto riguarda il progetto Life”.

L’ecoalbergo oggi non è sicuramente in buone condizioni: “Oggi l’albergo è in condizioni pessime, dopo 15 anni di abbandono, e deve essere risistemato. – incalza il sindaco -. Ma con la buona volontà si riesce a fare tutto. Renderemo accessibile anche la chiesa, creeremo un Museo del sale che sarà la nostra memoria storica. Abbiamo molta documentazione, che merita di essere valorizzata. Renderemo il Borgo bello e accogliente come una volta”.

“Il Comune prenderà in carico quanto deve, dopo che l’Agenzia del demanio avrà concluso l’iter di ricorsi e atti giudiziari, di alcuni residenti – conclude Giulivi -. Quando tutto ciò passerà al Comune, ad occuparcene saremo noi e i carabinieri forestali”.