Prodotti contraffatti, duecento multati

C’era addirittura la mamma che aveva ordinato le scarpine firmate taroccate via WhatsApp tra i circa duecento clienti dei senegalesi che sono stati identificati dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Civitavecchia sul giro di prodotti contraffatti organizzato sul Litorale, nelle zone dei laghi di Bolsena e Vico e in diversi centri della Tuscia, compreso il capoluogo.

I senegalesi - 56 quelli coinvolti a vario titolo nella produzione e vendita di vestiti, borse e scarpe con marchi falsi, 31 quelli dei quali si conosce nome e cognome - si erano creati nel tempo una clientela piuttosto fedele. Circa duecento persone, in gran parte italiani, sono state identificate dalle Fiamme Gialle dopo l’analisi dei messaggi contenuti nei cellulari che furono sequestrati lo scorso anno in un laboratorio clandestino scoperto dai militari della Compagnia di Tarquinia in un appartamento al Lido.

La vendita avveniva in vari modi: nelle spiagge nei mesi estivi, porta a porta (a Viterbo era gettonata la zona di via del Crocefisso) o su ordinazione tramite le applicazioni di messaggistica. Diversi clienti italiani suggerivano, come è emerso dalle indagini, ai senegalesi borse e vestiti da produrre per poi acquistarli. In diversi casi ai “produttori” arrivano foto di capi firmati esposti in vetrina. “Ce l’hai?”, chiedeva il cliente che non voleva rinunciare a vestire il capo firmato, seppur falso. pochi giorni dopo, da quello che hanno appurato i finanzieri, la macchina organizzativa dei senegalesi si metteva in moto e il cliente aveva quello che sognava. Ovviamente con la falsa firma. Parecchio gettonate le borse, ma anche i capi da bambino. C’è addirittura chi ha ordinato via web accessori per neonati. Ora tutti i clienti identificati tramite le chat riceveranno una multa da 100 a 7.000 euro, le notifiche stanno per partire.

Un altro elemento che è emerso dalle indagini è l’organizzazione meticolosa che gli associati si erano imposti. In una chat i finanzieri hanno scoperto una sorta di decalogo che i venditori dovevano mettere in atto in caso di controlli delle forze dell’ordine: dovevano far finta di non parlare italiano in modo da rallentare gli accertamenti e l’eventuale rimpatrio, inoltre non dovevano mai girare con i documenti d’identità addosso, sempre per rendere difficoltoso ogni accertamento. Inoltre quando chattavano tra di loro dovevano utilizzare solo un particolare dialetto senegalese. Una “lingua” particolarmente ostica per la quale è difficile trovare degli interpreti. Ma i finanzieri sono riusciti a superare tutti questi ostacoli.