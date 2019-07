Bambino di sette anni salvato dai cani bagnino

Bambino di 7 anni slavato dai cani bagnino a Tarquinia Lido. E' avvenuto nel primo pomeriggio del 7 luglio. il piccolo è sfuggito al controllo del nonno mentre era in mare. Il gonfiabile su cui stava giocando si è allontanato pericolosamente e successivamente ribaltato, lasciando in acqua alta il bimbo che non sapeva nuotare. Fortunatamente l'episodio è accaduto nei pressi della postazione di sicurezza Sics appena attivata dall'amministrazione comunale. Le Unità Cinofile Sics Wendy e Kobe sono riuscite a raggiungerlo in pochi secondi, evitando che il bambino subisse conseguenze, come testimonia il suo sorriso dopo il salvataggio in compagnia dei suoi due angeli custodi.