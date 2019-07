Musica nei locali fino alle 4 del mattino

Musica nei locali e negli eventi sino alle 4 del mattino. È questa la proposta dell’amministrazione Giulivi, palesata in una conferenza di servizi sull’argomento, che ha avuto luogo nei giorni scorsi e alla quale sono stati invitati l’ArpaLazio di Viterbo, il Servizio igiene pubblica della Asl Vt, l’assessore al Commercio e il comandante della Polizia locale. L’intento è stato poi ribadito in una delibera di giunta in cui sono state votate all’unanimità le linee di indirizzo.

Come si legge nelle premesse, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di “consentire una protrazione dell’orario di esercizio delle attività, in particolare per i titolari di esercizi e strutture che comportano attività rumorose, quali la musica registrata o dal vivo, e per gli organizzatori di manifestazioni”. Per la parte relativa a qualità e quantità delle emissioni in atmosfera è vigente il Regolamento comunale recante “Approvazione della classificazione in zone acustiche del territorio comunale”, approvato con deliberazione del consiglio comunale del 27 marzo 2008, al termine di un lungo e complesso iter, forse oramai obsoleto.

Nel corso della conferenza è stata illustrata la volontà dell’amministrazione comunale di consentire le emissioni rumorose provenienti da attività musicali nella fascia litoranea, (lido e zone limitrofe) fino alle ore 4 del mattino, nel rispetto del Piano di zonizzazione acustica, e analizzata la situazione, mediante valutazione sia delle esigenze degli operatori che della cittadinanza.

Si legge nella delibera: “È tuttavia fatta salva la necessità ed obbligatorietà, derivante da espressa previsione legislativa, della presentazione da parte degli operatori della relazione previsionale di impatto acustico e del rilascio della relativa autorizzazione prevista dalla medesima disposizione, pur ritenendo di poter consentire il rilascio delle autorizzazioni stesse fino all’orario richiesto dall’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni sia del Piano di zonizzazione che delle relazioni presentate, nonché di quelle disposte dall’ArpaLazio nel caso di autorizzazione in deroga”.

Dunque un passo in avanti verso la possibilità di fare intrattenimento soprattutto per i giovani sino a tarda notte. Ora non resta che attendere l’ordinanza del sindaco che fissi in maniera chiara regole e orari. Inoltre è stato raccomandato di fare opera di sensibilizzazione e di formazione sull’argomento, da parte del Comune, sia nei confronti degli operatori che della cittadinanza interessata.