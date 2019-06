Elezioni, esposto di Moscherini

Dalle parole ai fatti. Gianni Moscherini invia un esposto al prefetto di Viterbo, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia e presso il tribunale di Perugia e al comando dei carabinieri di Tarquinia per verificare se durante le operazioni elettorali tutto è filato in maniera regolare. “La legalità prima di ogni cosa - spiega Moscherini - . Se c’è qualcuno che ha sbagliato è giusto che paghi”. In particolare nell’esposto viene specificato come “poco prima del termine delle operazioni di votazione fissato per le 23 un componente del servizio di forza pubblica, le cui generalità non sono state rese note allo scrivente sebbene questi ne abbia fatto specifica richiesta, ha intimato di propria iniziativa (senza richiesta di alcuno dei presidenti di seggio) a tutti i presenti all’interno del padiglione (inclusi tutti i rappresentanti di lista) di uscire da tutte le aule sede dei seggi e del padiglione stesso”. Secondo Moscherini in 7 seggi su 8 del padiglione Nardi “i rappresentanti di lista sono stati privati per almeno 20 minuti del diritto di esercitare il proprio compito istituzionale. “Ma perché dovremmo stare zitti? – dice in proposito Moscherini – . Noi vogliamo solo la verità. Ho il diritto di sapere se è lecito che i rappresentanti di lista siano stati allontanati? Il mio gruppo e io vogliamo sapere se è possibile: secondo chi abbiamo interpellato no. Chiediamo una risposta formale. Tranquillizzo chi si preoccupa che io non accetti la sconfitta: anzi, mi fa piacere dimostrare come io sappia accettarla, affermando che non farò come Giulivi: non sparirò, resterò qua in consiglio, mi batterò per l’applicazione della legge 28/80 e farò denunce circostanziate su ogni ambito, dai rifiuti a Talete”. Moscherini annuncia la volontà di non ricandidarsi. “Il mio treno a Tarquinia è passato due volte, non tre. Però ho un debito di riconoscenza verso chi ha fatto delle battaglie al mio fianco”.