La Viterbese spreca troppo, con la Virtus Francavilla finisce 0-0

Pareggio a reti bianche tra Virtus Francavilla e Viterbese, guidata dall’ex di turno Antonio Calabro, nel recupero della settima giornata del campionato di serie C. I padroni di casa, che giocavano in realtà sul campo neutro di Brindisi, si sono visti annullare un gol per un dubbio fuorigioco mentre, nella ripresa, gli ospiti hanno fallito un calcio di rigore con Polidori. Nel finale Tsonev ha avuto sui piedi la palla della vittoria ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta dei pugliesi.

VIRTUS FRANCAVILLA-VITERBESE 0-0

Virtus Francavilla (3-5-2): Nordi 6; Pino 6, Tiritiello 6.5, Caporale 6; Puntoriere 5.5 (13’ st Monaco 5.5), Folorunsho 7, Zenuni 6 (34’ st Tchetchoua ng), Gigliotti 5.5 (43’ st Cason ng), Nunzella 6; Partipilo 6.5, Sarao 5.5. A disp.: Saloni, Marino, Sirri, Mastropietro, Vrdoljak, Pastore, Cavaliere, Corado. All.: Trocini 6.5.

Viterbese (3-5-2): Valentini 6; Coda 6, Rinaldi 6, Atanasov 6; Sparandeo 5.5, Damiani 5.5, Baldassini ng (11’ pt Cenciarelli 6; 11’ st Palermo 6), Tsonev 6, De Giorgi 5.5; Luppi 6 (28’ st Molinaro ng), Polidori 5.5 (12’ st Ngissah 6.5). A disp.: Demba, Vandeputte, Milillo, Coppola, Zerbin, Pacilli, Artioli. All.: Calabro 6.

Arbitro: Lorenzin di Castelfranco Veneto 5.

Note: spettatori 689; incasso 2.688,50 euro. Al 9' st Polidori ha fallito un calcio di rigore (fuori). Ammoniti: Partipilo, Monaco per gioco scorretto. Angoli: 4-1 per la Virtus Francavilla. Recupero tempo: 1‘ pt, 4’ st.