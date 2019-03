Viterbese: 2.000 sugli spalti per la sfida di Coppa

La Viterbese verso la sfida di Coppa Italia. I gialloblù hanno ripreso gli allenamenti e, tra il raduno di sabato all’Enrico Rocchi e quelli di domenica 10 marzo a Grotte di Castro, si prepara ad ospitare il Pisa per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Il match si giocherà mercoledì sera alle ore 20.30 in gara secca e l’appuntamento chiamerà a raccolta molti tifosi. Le previsioni fanno pensare a numeri vicini alle duemila presenze, le stesse viste con la Ternana ad inizio febbraio in occasione del turno dei sedicesimi. La vendita libera dei biglietti è cominciata sabato pomeriggio, ma il week end di mezzo ha fatto da tappo. Pochi tagliandi sono stati staccati fino ad ora, ma come di consueto ci si aspetta un incremento notevole negli ultimi due giorni, ovvero dalla giornata di oggi. Fino alle ore 19 di ieri sera questi erano i dati: 9 biglietti in Curva Nord, 10