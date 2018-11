La Flaminia sfida Cassino

Sabato alle 10 alle ore 14.30 la Flaminia, anticipa l’undicesima gara di campionato, ospitando allo stadio Turiddo Madami il Cassino Calcio 1924. Finora i ciociari hanno deluse le aspettative iniziali. Pur avendo allestito una formazione di alto livello (le punte di diamante della squadra sono gli attaccanti Tirelli e Marcheggiani) i risultati non sono stati entusiasmanti. Il ruolino di marcia è di 4 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. Il Cassino vanta in classifica generale 14 punti, uno in più della Flaminia.Domenica scorsa i biancoazzurri della Ciociaria hanno pareggiato in casa per 1 a 1 contro la Lupa Roma a conferma dell’andamento altalenante e poco convincente di questo primo scorcio di campionato. La Flaminia invece è reduce del sofferto pareggio interno per 1 a 1 contro i sardi del Lanusei.In questa seconda gara casalinga i giocatori rossoblù proveranno a fare di meglio. Scenderanno in campo per vincere pur sapendo che gli avversari faranno altrettanto.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 10 NOVEMBRE E NELL'EDICOLA DIGITALE