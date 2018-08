Monterosi impatta contro la Vigor: 3-3

MONTEROSI Fc -VIGOR ACQUAPENDENTE 3-3

MONTEROSI: Frasca Matrone Leopardi Pisanu Gasperini Giannetti Mastrantonio Gerevini Alonzi Gagliardi Sabatini. Subentrano nella ripresa Chingari Rasi Messina Valentini Manoni Abreu Nohman Piro Francescangeli Barbato Napolitano. All. Mariotti

VIGOR: Calza Finocchi Fanelli Diouf Nuccioni Avola Broccatelli Colonnelli Cacciavillani Saleppico Bartoccini. Subentrano nella ripresa Lauricella Virtuosi Filoni Cecconi Menci Frosinini Amadu. All. Fatone

Reti: 4’pt Broccatelli (V), 24’pt Alonzi, 1’st Abreu, 31’st 36’st Saleppico, 34’st Piro.

Altalena di gol ed emozioni al Marcello Martoni di Monterosi nell’ultimo test dei biancorossi prima del debutto ufficiale in Coppa Italia previsto per domenica prossima alle ore 16 contro la Lupa Roma.

Test che parte in salita per gli uomini di mister Mariotti sotto già dopo quattro minuti per effetto del tapin di Broccatelli. Il Monterosi inizia a prendere il comando del gioco e dopo un paio di buoni spunti di Alonzi trova il pari con lo stesso attaccante al 24′ bravo a premere in rete un tiro cross di Mastrantonio.

Nella ripresa Mariotti lancia subito nella mischia Nohman Piro, Messina, Manoni, Rasi ed Abreu. Proprio il portoghese dopo trenta secondi firma la rete del momentaneo sorpasso. Nohman e Piro provano a sfondare il muro aquesiano ma a sorpresa arriva il pari della Vigor Acquapendente firmato Saleppico alla mezz’ora complice un’incertezza dell’estremo difensore biancorosso. Punteggio durato solo una manciata di secondi perché Piro su assist di Nohman riporta subito il Monterosi avanti. Al 36’st Saleppico trova il guizzo del 3-3 su un’uscita fuoritempo di Chingari.