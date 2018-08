Monterosi, 4 gol alla Valle del Tevere

MONTEROSI FC-VALLE DEL TEVERE (allenamento congiunto)

MONTEROSI FC: Frasca, Giannetti, Rasi, Pisanu, Valentini, Messina, Barbato, Manoni, Nohman, Gagliardi, Abreu. Subentrano nella ripresa: Chingari, Leopardi, Gasperini, Sabatini, Piro, Gerevini, Alonzi, Mastrantonio, Palombi, Francescangeli, Donnola. All. Mariotti.

VALLE DEL TEVERE: Aniello, Bianchi F., Renelli, Fiorentini, Passiatore, Paletta, Gomez, Grizzi, Hrustic, Jammeh, Giurato. Subentrano nella ripresa De Vellis, Nocelli, Nardi, Fusaroli, Galanti, Montagno, Manga, Mamarang, Danieli. All. Scaricamazza.

Reti: 12’ 38’ rig. Nohman, 24’pt Abreu, 2’st Danieli, 28’st Sabatini

Allenamento congiunto tra Monterosi Fc e Valle del Tevere nel pomeriggio di domenica 19 agosto. Ben 22 i giocatori fatti girare dal tecnico Marco Mariotti, 20 quelli alternati dal tecnico avversario Scaricamazza. Doppio vantaggio biancorosso firmato Nohman-Abreu. Il tris arriva sempre con Nohman su calcio di rigore. Ad inizio ripresa è capitan Danieli ad accorciare le distanze direttamente su calcio di punizione. La rete del definitivo 4-1 porta la firma di Sabatini. Prossimo appuntamento per il Monterosi è quello di mercoledì pomeriggio quando alle ore 17 al Martoni arriverà la Vigor Acquapendente per l’ultimo test amichevole prima dell’inizio ufficiale della stagione. Si attendono comunicazioni dalla Lega sul recupero del turno preliminare di Coppa Italia visto che, prima del rinvio, per il 26 agosto era già previsto il primo turno con Monterosi-Lupa Roma in programma domenica ore 16.00.