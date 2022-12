Viterbese, magnate israeliano Oozi Cats pronto a entrare in società

Eleonora Celestini 20 dicembre 2022 a

Importanti novità societarie in arrivo in casa Viterbese. Mentre la squadra è sempre più invischiata nella zona retrocessione, con però segnali di ripresa e la speranza di invertire la rotta grazie al mercato di gennaio ad opera del ds Oscar Magoni, il presidente Marco Arturo Romano pensa al futuro e a garantire non solo la sopravvivenza, ma anche una maggiore solidità al club della Palazzina.

Da settimane, infatti, il numero uno della Viterbese è in trattativa per il possibile arrivo nel club di nuovi soci, che al momento potrebbero fare un primo ingresso con una sostanziosa sponsorizzazione e poi acquisire il pacchetto azionario più avanti, se l’affare andrà a buon fine. L’interlocutore principale di Romano sarebbe il tycoon israeliano Oozi Cats, il cui figlio Yftach è già un elemento della prima squadra gialloblù allenata da mister Emanuele Pesoli.

Oozi Cats, 62 anni, è un uomo d’affari israeliano, nato ad Haifa. Fino al 2017 è stato amministratore delegato di Telit, azienda fondata a Trieste, quotata in borsa, che opera nel ramo delle telecomunicazioni, specializzata nella tecnologia radio machine to machine e nei servizi a valore aggiunto tra cui cloud, connettività e PaaS Application Enablement Services. Negli ultimi anni Cats ha sempre operato nell’alta finanza investendo in diverse società per lo più del settore delle telecomunicazioni.

