Calcio Serie C, la Viterbese di Pesoli stende il Pontedera

Eleonora Celestini 16 novembre 2022 a

a

a

Bella, giovane, vincente e convincente. La Viterbese formato baby di mister Emanuele Pesoli batte 1-0 il Pontedera grazie al gol dell’esordio in serie C di Cristian Spolverini e passa il turno di Coppa Italia approdando ai quarti. La formazione gialloblù, molto rimaneggiata e con ampio spazio ai giovani anche della Primavera, offre una prestazione finalmente positiva dopo mesi e fornisce spunti di riflessione interessanti anche per la società gialloblù che sta valutando diversi profili (Marchionni, Lopez, Trocini, Pochesci, Puccica e lo stesso Pesoli a questo punto) per sostituire l’esonerato Giacomo Filippi in panchina. (Servizio completo sull'edizione del Corriere di Viterbo del 17 novembre)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.