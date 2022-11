Viterbese, esonerato l'allenatore Filippi. Allenamento diretto dal tecnico della Primavera Pesoli

14 novembre 2022 a

a

a

La Viterbese ha esonerato l'allenatore Giacomo Filippi. La notizia era nell'aria già subito dopo la sconfitta di ieri pomeriggio a Taranto, ma la società gialloblu l'ha ufficializzata stamani attraverso un comunicato.

Il Cesena su Andrea Bianchimano della Viterbese

"La Viterbese - si legge nella nota - ringrazia mister Filippi ed il suo vice Fabio Levacovich per il lavoro svolto fino ad oggi, e per la grande professionalità e per la grande umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando agli stessi le migliori fortune".

Viterbese, prima vittoria stagionale. San Donato Tavarnelle ko: decidono Polidori e Rodio

L’attuale tecnico della Primavera Emanuele Pesoli ed il suo vice Vincenzo Santoruvo guideranno l’allenamento di questo pomeriggio.

Domani c'è Viterbese-Foggia. Divieti e variazioni al traffico intorno allo stadio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.