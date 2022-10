Calcio, Viterbese-San Donato Tavarnelle 2-0. Decidono Polidori e Rodio. Prima vittoria stagionale in Coppa Italia serie C

05 ottobre 2022 a

La Viterbese trova la prima vittoria stagionale, superando mercoledì 5 ottobre allo Stadio Rocchi il San Donato Tavarnelle nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia. La formazione di Filippi passa così il turno. Partita equilibrata nella prima frazione di gara con la Viterbese che tuttavia ha un paio di occasioni per il vantaggio. Nella ripresa episodio decisivo al 7' quando viene espulso il portiere degli ospiti Rosso per aver preso la palla fuori dall'area di rigore. In superiorità numerica la Viterbese prima sblocca la partita con una punizione di Polidori al '9 poi chiude con Rodio tre minute più tardi.

VITERBESE Bisogno, Megelaitis, Mungo (1'st Simonelli), Semenzato, Ricci, D’Uffizi, Di Cairano, Polidori, Monteagudo, Rodio (25'st Mannarelli), Marenco PANCHINA Chicarella, Sorridi, Vespa, Volpicelli, Marotta, Andreis, Aromatario, Mbaye, Nesta, Fofana ALLENATORE Filippi

SAN DONATO M.Rossi, Ciurli, Calamai (15'st Alessio), Carcani, Borghi, Sepe, Contipelli (43'st Siniega), Forconi (1'st Brenna), Gjana (8'st Onori) Viviani (15'st A. Rossi) Lozza PANCHINA Papalini, Noccioli, Travaglini, Ubaldi ALLENATORE Magrini

MARCATORI Polidori 9'st, Rodio 12'st

ARBITRO Rispoli di Locri ASSISTENTI Piccichè di Trapani e Mastrosimone di Rimini QUARTO UFFICIALE Amadei di Terni

NOTE Espulsi al 7'st M. Rossi (S) Ammoniti Semenzato, Calamai, A.Rossi, Ciurli Angoli 3-2 Rec. 5'st

