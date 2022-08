Calcio, serie C. Il Cesena su Andrea Bianchimano della Viterbese

Eleonora Celestini 11 agosto 2022 a

Il Cesena su Andrea Bianchimano. Il club bianconero ha messo nel mirino l’attaccante della Viterbese, dopo essersi accaparrata l’ex Alessandria Simone Corazza. La squadra di mister Domenico Toscano aveva puntato anche l’attaccante della Ternana Alexis Ferrante, ma il club umbro sarebbe restio a cederlo, e l’attaccante della Viterbese è stato individuato come possibile alternativa. Bianchimano, 26 anni, è arrivato a Viterbo lo scorso gennaio dal Perugia, collezionando 17 presenze e un gol. E’ legato alla Viterbese da un contratto che scade a giugno 2024, con un ingaggio pesante che potrebbe indurre anche la Viterbese a disfarsene, come accaduto per altri giocatori prima di lui. Nel caso in cui partisse Bianchimano, destinazione Cesena o altrove, la Viterbese a quel punto davvero potrebbe trattenere in attacco Emilio Volpicelli, richiesto da diversi club ma fino ad ora dichiarato incedibile perché non pervenuta a via della Palazzina l’offerta ritenuta congrua.

