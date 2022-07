Calcio, la Viterbese ha un nuovo allenatore: ha firmato Giacomo Filippi

01 luglio 2022 a

E’ arrivata nel pomeriggio di venerdì 1 luglio l’ufficializzazione del neo tecnico della Viterbese. Si tratta del siciliano Giacomo Filippi, che ha accettato le lusinghe del sodalizio gialloblù. La dirigenza, con il presidente Romano, il Direttore generale Pistolesi ed il direttore sportivo Fernandez, ha, nella sede di via Della Palazzina, ratificato l’accordo con il tecnico ex Palermo, Virtus Entella, Brescia e Novara. Contratto di un anno per il neo mister della Viterbese, Giacomo Filippi.

Le ultime esperienze a Palermo: era il secondo di Boscaglia, gli è subentrato per qualche mese e ha fatto bene. Poi nella stagione successiva, è andato male e lo hanno esonerato: lo ha sostituto Baldini che ha vinto i play off e porto il Palermo in B.

