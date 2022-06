Golf Viterbo, Manassero e Scalise guidano gli azzurri all'Italian challenge open di Sutri

29 giugno 2022 a

Al Golf Nazionale di Sutri, la casa del golf italiano, è tutto pronto per l’Italian challenge open, in programma dal 30 giugno al 3 luglio (ad anticipare la competizione, oggi, la Pro-Am). Quarto appuntamento dell’Italian Pro Tour 2022, inserito anche nel calendario del Challenge Tour, il secondo circuito europeo maschile, vanterà un field di livello.

Per quel che riguarda l’ordine di merito del Challenge Tour, scenderanno in campo nove tra gli attuali migliori dieci giocatori. C’è attesa per gli azzurri che vantano già due successi nell’evento. In palio un montepremi di 350.000 euro, con prima moneta di 56.000. Da Matteo Manassero (tra i big più attesi della competizione) a Lorenzo Scalise (runner up nel 2019), da Jacopo Vecchi Fossa ad Aron Zemmer. Tredici i protagonisti italiani che cercheranno l’affermazione in casa.

Tra loro anche Edoardo Raffaele Lipparelli, Andrea Romano, Luca Cianchetti, Federico Maccario, Filippo Bergamaschi, Enrico Di Nitto, Michele Ortolani, Cristiano Terragni e Giulio Castagnara.

