Viterbese vicina all'italo-dominicano Sueva

La Viterbese è a un passo dall’attaccante Gianluigi Sueva, ormai prossimo a diventare il quarto acquisto del mercato invernale.

Dopo il portiere Fumagalli, il difensore Ricci e l’attaccante Bianchimano, ieri il ds Mariano Fernandez ha accelerato la trattativa per il 21enne (anni compiuti il 1° gennaio) in uscita dal Cosenza, da dove arriverebbe in prestito.

Sueva è nato in Calabria, a Cetraro, ma avendo la madre dominiciana ha ottenuto la doppia cittadinanza ed è stato anche convocato dalla nazionale del Centro America, con la quale ha debuttato nelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar il 24 marzo scorso nell’1-0 contro Dominica.

