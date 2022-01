Calciomercato, la Viterbese punta Porcino del Catanzaro

Eleonora Celestini 03 gennaio 2022 a

Parla calabrese uno degli obiettivi di mercato della Viterbese. Si tratta di Antonio Porcino, nato a Reggio Calabria nel 1995, esterno offensivo attualmente in forza al Catanzaro ma dato in uscita. Un giocatore di qualità, che nonostante abbia solo 26 anni ha molta esperienza, avendo vestito già le maglie di Livorno, Catania, Reggina e Benevento. Su di lui, tuttavia, c’è anche il SudTirol, concorrenza che per i gialloblu potrebbe essere difficile da battere. Viste le sirene di mercato che potrebbero portare Emilio Volpicelli alla Reggiana, la Viterbese per rinforzare l’attacco pensa a Guido Marilungo, che tuttavia come ruolo è più simile a quello di Murilo. Il giocatore, che ha fatto anche la serie A con Sampdoria, Atalanta, Empoli e Cesena e ha giocato a lungo anche in B, da qualche anno è di proprietà della Ternana, spesso però girato in prestito. Dopo Monopoli e Carrara, ora è in forza al Pescara ma gioca poco. La Viterbese lo sta trattando e lui ci starebbe anche pensando. C’è persino chi giura di averlo visto oggi dalle parti del “Rocchi”…

