Viterbese-Virtus Entella 2-5, gol e tabellino. Disastro gialloblù al Rocchi

Sconfitta casalinga per la Viterbese battuta 5-2 dalla Virtus Entella. All’8′ Entella pericolosa con una conclusione di Lescano deviata in angolo da Daga. Al 9′ risposta immediata della Viterbese con un destro dal limite di Volpe che finisce a lato di un soffio. All’11’ I gialloblù passano in vantaggio, ripartenza guidata da Adopo che triangola con Volpe e a tu per tu con Paroni fa 1-0. Il vantaggio dura appena 4′, al 15′ infatti Urso colpisce di mano in area e Lescano dal dischetto pareggia i conti. Nell’ultima mezz’ora del primo tempo regna l’equilibrio ed entrambe le squadre non producono azioni pericolose.

La ripresa inizia senza novità di formazioni. Al 53′ azione personale di Volpicelli che entra in area e prova la conclusione col destro, Paroni respinge con i pugni. Sul ribaltamento di fronte grande botta dalla distanza di Capello ma Daga si supera e devia in corner. Al 60′ Volpicelli mette dentro su punizione, Volpe colpisce di testa ma la palla è troppo centrale. Al 69′ gli ospiti ribaltano il risultato con Magrassi che servito da Morosini punta la porta e da posizione defilata incrocia col sinistro sotto l’incrocio dei pali. Il vantaggio ospite dura appena 3′, al 72′ Volpicelli si mette in proprio, salta un paio di avversari e col destro dal limite dell’area piccola firma il 2-2. Al 75′ ospiti ancora avanti con Morosini che riceve spalle alla porta dentro l’area, si gira e di destro batte Daga. All’88’ su un’azione di contropiede Volpicelli commette fallo su Magrassi e l’arbitro concede calcio di rigore, questa volta dal dischetto va Paolucci che firma il 4-2. Al 94′ altra ripartenza degli ospiti con Magrassi che salta Daga e a porta vuota fa 2-5. Domenica prossima alle 17.30 è in programma la trasferta sul campo dell’Aquila Montevarchi.

VITERBESE (4-3-3): Daga; Pavlev, D’Ambrosio, Martinelli (19′ st Van Der Velden), Urso; Adopo (33′ st Capanni), Megelaitis, Iuliano; Volpicelli, Volpe, Errico(23′ st Simonelli). A disposizione: Bisogno, Fracassini, D’Uffizi, Ricchi, Foglia, Zanon, Marenco, Tassi, Alberico. Allenatore: Punzi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Cleur, Coppolaro, Chiosa, Pavic; Di Cosmo (45′ st Cicconi), Paolucci (45′ st Lipani), Karic; Capello (17′ st Morosini); Lescano (17′ st Magrassi), Merkaj (33′ st Silvestre). A disposizione: Siaulys, Rinaldini, Barlocco, Bruno, Schenetti, Rada, Meazzi. Allenatore: Volpe.

Arbitro: Michele Giordano della sezione di Novara; assistenti Sigg. Antonio Severino di Campobasso e Andrea Nasti di Napoli; Quarto Uomo Sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena.

Marcatori: 11′ pt Adopo, 15′ pt rig Lescano, 24′ st Magrassi, 27′ st Volpicelli, 30′ st Morosini, 44′ st rig Paolucci, 49′ st Magrassi.

Note: Spettatori: angoli: 2-2 per la; ammoniti: Urso, Pavic, Iuliano, Punzi (non dal campo); recuperi: 0’ pt; 5’ st.

