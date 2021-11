Calcio a 5, l'Active Netwok Viterbo aspetta Tombesi Ortona. Fabrica in casa di Aprilia

13 novembre 2021 a

Dopo la sosta dello scorso abito con l’Active che all’ultimo momento non ha giocato il match contro la Roma (rinviato al 17 novembre) per la convocazione in azzurro di un Under 19 e il Real Fabrica fermo per la sosta del suo girone i nostri due team tornano in azione domani con i rispettivi impegni della sesta e quinta giornata di andata.

Serie A2 Alle 16 di sabato 13 novembre al Palacus l’Active Network (9) ospita gli abruzzesi della Tombesi Ortona (4) reduce dal netto ko casalingo contro la Lazio e compagine che sinora ha sempre toppato tra le mura amiche mentre è imbattuta in trasferta. Favori del pronostico per Davì e compagni che si attendono molto da questi sette giorni caratterizzati per l’appunto dalla sfida interna, dal recupero del 17 novembre contro la Roma e poi dal match esterno del 20 novembre contro l’attuale fanalino di coda Mirafin. Un trittico per continuare a volare dopo un buon inizio di stagione, caratterizzato da tre vittorie ed un ko. Intanto il club ha ufficializzato la risoluzione contrattuale con l’atleta Giulio Mura che era stato ingaggiato ad inizio stagione. Direzione del confronto affidata alla coppia Stefano Mestieri di Finale Emilia e Matteo Mazzoni di Ferrara, cronometrista Michele Romeo di Roma 2.

Serie B Campionato cadetto girone E che torna dopo la settimana di sosta ed esame esterno per un Real Fabrica (4) che ha manifestato desiderio di riscatto dopo l’incerto inizio di stagione. Per la formazione di mister Lucchetti alle 15,30 esame esterno contro lo United Aprilia che sinora ha raccolto un solo punto ed ha già osservato il turno di riposo. Serve una prova vincente per il team biancazzurro. Dirige la coppia formata dai signori Michelangelo Arminio di Nola e Alessio Abbruscato di Palermo, cronometrista Lorenzo Saiu di Roma 1.

