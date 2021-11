Calcio, Monterosi. Esonerato l'allenatore D'Antoni e tutto lo staff. Caccia al nuovo mister

09 novembre 2021 a

D'Antoni non è più l'allenatore del Monterosi Tuscia. Le ultime sconfitte sono costate la panchina al tecnico. Lo ha ufficializzato la società la una nota diramata nel pomeriggio del 9 novembre. "Monterosi Tuscia Fc comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra l’allenatore David D’Antoni, di allenatore in seconda Stefano Maestà e di preparatore atletico Patrizio Ianni".

"Il club ringrazia l’allenatore D’Antoni e il suo staff per la qualità del lavoro svolto e la dedizione spesa in questi anni per la causa e la crescita del Monterosi, augurando loro le migliori fortune personali e professionali", si chiude la nota

