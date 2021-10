Lucchese-Viterbese 1-0, i gialloblù perdono di misura. Decisivo il gol di Eklu

23 ottobre 2021 a

Sconfitta di misura per la Viterbese battuta 1-0 a Lucca, decisiva la rete segnata da Eklu nel primo tempo. Al 5′ punizione da posizione defilata in favore della Viterbese, Volpicelli col sinistro cerca un compagno sul secondo palo ma nessuno riesce ad intervenire. Al 10′ padroni di casa in vantaggio, cross dalla destra di Visconti per Eklu che salta più in alto di tutti e di testa batte Daga. Al 21′ Alberico va via sulla destra e mette in mezzo, Urso viene anticipato da Papini. Al 32′ corner dalla destra battuto da Belloni, colpo di testa di Semprini e palla di poco a lato. Al 40′ punizione rapida battuta da Volpicelli per Pavlev che scappa sulla destra e crossa al centro, sulla respinta della difesa tentativo acrobatico di Murilo che però manda alto.

Sul ribaltamento di fronte la Lucchese sfiora il raddoppio con un colpo di testa di Semprini su cui Daga compie un grande intervento. Al 45′ clamorosa occasione per la Viterbese, Urso lanciato in contropiede si presenta a tu per tu con Coletta che respinge la conclusione. Il primo tempo termina con la Lucchese avanti 1-0. La ripresa comincia con due novità di formazione, Raffaele inserisce Volpe e Fracassini per Alberico e Pavlev. Al 62′ la Viterbese resta in 10 uomini, Urso ferma Belloni beccandosi il secondo giallo. All’85’ Capanni mette in mezzo col sinistro e trova Volpe sul secondo palo ma il suo colpo di testa viene salvato sulla linea. Al 91′ ci prova Martinelli di testa su cross di Errico, palla alta di poco. E’ l’ultima azione pericolosa della partita, i gialloblù restano a quota sei in classifica, sabato prossimo al “Rocchi” è in programma la sfida con l’Ancona Matelica.

TABELLINO

LUCCHESE: (4-3-1-2): Coletta; Papini, Bachini, Bellich, Corsinelli; Visconti (8′ st Frigerio), Bensaja, Eklu; Belloni (42′ st Babbi); Semprini (34′ st Dumbravanu), Nanni. A disposizione: Cucchietti, Gibilterra, Panati, Quirini, Yakubiv, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi. Allenatore: Pagliuca.

VITERBESE (3-5-2): Daga; Marenco, Martinelli, Van Der Velden; Pavlev (1′ st Fracassini, 36′ st Capanni), Calcagni, Megelaitis (45′ st Simonelli), Alberico (1′ st Volpe), Urso; Murilo, Volpicelli (26′ st Errico). A disposizione: Bisogno, Ricchi, Foglia, Zanon. Allenatore: Raffaele.

Arbitro: Signor Luca Zucchetti della sezione di Foligno; assistenti Sigg. Daniel Caldirola di Milano e Marco Sicurello di Seregno; Quarto Uomo Sig. Paul Leonard Mihalache della sezione di Terni.

Marcatori: 10′ pt Eklu

Note: angoli: 6-4 per la Lucchese; ammoniti: Pavlev, Martinelli, Urso, Papini, Bachini, Nanni, Megelaitis, Murilo, Pagliuca (non dal campo), Raffaele (non dal campo); Espulsi: Urso; recuperi: 0’ pt; 6’ st.

