Viterbese, piace Blaze Allan Junior. I gialloblù puntano l'esterno svincolato

E.C. 21 ottobre 2021 a

a

a

Non solo Alvaro Iuliano. La Viterbese continua a guardare al mercato degli svincolati per cercare qualche giocatore che possa aiutare la squadra di mister Giuseppe Raffaele a tenere botta fino alla finestra di riparazione invernale, quando si potrà intervenire sulla rosa in maniera più importante. Al club gialloblu piace anche l’esterno sinistro (ma può giocare anche a destra) Blaze Allan Junior, nato nel 1994 a Petit-Bourg sull’isola di Gaudalupa, nelle Antille francesi, (il giocatore ha infatti la doppia nazionalità), lo scorso anno in forza alla Pro Vercelli dove però ha giocato molto poco. In passato ha vestito le maglie anche di Rende e Mantova: ha collezionato circa 100 presenze in Serie C, iniziando la sua carriera nel settore giovanile del Genoa dopo essere arrivato in Italia dal Nancy. Su di lui, assistito dallo stesso procuratore di Iuliano, si è acceso l’interesse del club gialloblu, ma, così come per il centrocampista brasiliano, bisognerà prime verificarne le condizioni atletiche. Valutazioni che la Viterbese farà nei prossimi giorni.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.