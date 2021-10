20 ottobre 2021 a

a

a

Uno svincolato di lusso per la Viterbese. Il club gialloblu sarebbe in procinto di puntellare la rosa, come annunciato dallo stesso presidente Marco Arturo Romano, con un centrocampista di spessore. Il primo rinforzo dovrebbe essere il centrocampista centrale brasiliano Alvaro Iuliano, con cui la Viterbese sembra vicine a chiudere l’accordo.

