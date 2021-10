Monterosi Tuscia-Paganese 1-0, gol di Costantino. Continua la favola biancorossa, l'intervista a D'Antoni | Video | Foto

17 ottobre 2021 a

a

a

Continua la favola del Monterosi che domenica 17 ottobre allo stadio Rocchi di Viterbo ha battuto la Paganese. Terza vittoria di fila e sesto risultato utile consecutivo per la squadra allenata da mister D'Antoni che continua a risalire E' al sesto posto in classifica insieme a Monopoli, Palermo e Taranto a 13 punti a soli 4 punti dal Catanzaro terzo.

️Mister D'Antoni post Monterosi Tuscia Fc vs Paganese Ottima interpretazione della squadra Pubblicato da Monterosi Tuscia FC su Domenica 17 ottobre 2021

Al 4’ Subito Monterosi vicino al gol. Polidori pressa Bianchi in uscita gli strappa il pallone e s’invola: Baiocco respinge in tuffo il sinistro a giro. Al 16’ Di Paolantonio crossa da sinistra per Polidori che alza di testa. Al minuto 22 Costantino cattura un pallone nell’area avversaria, diagonale ravvicinato. Baiocco è pronto. Al 25’ grande occasione per il Monterosi. Azione da sinistra a destra e palla centrale per Di Paolantonio che prende la mira ma col destro non trova la porta. Al 39' passa il Monterosi. Di Paolantonio pesca in area Polidori, assist aereo per il tap-in vincente di Costantino. Quarto gol in campionato per lui. Al 43’ altra occasione con ripartenza sull’asse Polidori-Franchini e conclusione a lato di Costantino. Nella ripresa all'11’ si accascia a terra il portiere Borghetto infortunato, lo sostituisce Alia (classe 2000). Al 21’ Di Paolantonio per Adamo che da sinistra si accentra e conclude alzando sulla traversa. Al 26’ Costantino conclude in mischia a reclama il gol (palla oltre la linea?) sulla parata di Baiocco Al 49’ l’ultima conclusione è di Viti che da fuori alza troppo la mira vanificando le ultime speranze di pareggio della Paganese.



Forza Monterosi Tuscia ❤️ Pubblicato da Monterosi Tuscia FC su Domenica 17 ottobre 2021

Monterosi Tuscia- Paganese 1-0

Tuscia (3-5-2): Borghetto (11' st Alia); Mbende, Rocchi, Piroli; Verde, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (36' st Parlati), Cancellieri (36' st Polito); Polidori, Costantino (43' st Caon). All.: D. D’Antoni

Paganese (3-5-2): Baiocco; Bianchi, Schiavi, Scanagatta (12' st Sbampato); Zanini, Volpicelli (17′ pt Sussu), Tissone, Firenze, Manarelli (32' st Viti); Castaldo, Guadagni (32' st Vitiello) All.: G. Grassadonia

Arbitro: Nicolò Marini di Trieste (Antonio Severino di Campobasso – Roberto Fraggetta di Catania; IV Marco Emmanuele di Pisa)

Reti: 38' pt Costantino

Ammoniti: Franchini, Scanagatta, Sbampato, Polidori

La Viterbese affonda anche a Modena: 2-0. La reazione mister Raffaele | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.