Flaminia, Federico Nofri nuovo allenatore. E' ufficiale. Stefano Scardala direttore sportivo

È Federico Nofri Onofri, 51 anni, l’allenatore chiamato sulla panchina della Flaminia Civita Castellana in sostituzione di Roberto Rambaudi. Nel ruolo di Diesse è stato scelto Stefano Scardala ex giocatore della Flaminia per tre stagioni, tra cui quella della scorsa stagione. Dopo il terremoto di martedì 12 ottobre quando l'ex tecnico Roberto Rambaudi e il diesse Luigi Coni hanno pagato per il deludente avvio di stagione la società ha riempito immediatamente le caselle rimaste vuote. Nessuna sorpresa: Nofri era considerato in pole position già da inizio settimana.

L’accordo con il presidente Francesco Bravini è stato perfezionato nelle ultime ore, tanto che il tecnico ha già diretto oggi, mercoledì 13 ottobre, il suo primo allenamento Madami nel pomeriggio . Nofri Onofri ha guidato il Tiferno Lerchi,il Castel Rigone (è stato lui a portarlo in D), Viterbese, Arezzo, Teramo, Todi, Foligno e Sangiovannese e, prima di attaccare le scarpette al chiodo, è stato centrocampista di quadre quali Ellera, Gubbio, Arezzo (doppio salto dalla D alla C1), Montevarchi, Livorno e Casteldisangro. Una carriera di tutto rispetto insomma.

"Sono personalmente vicino a mister Rambaudi a cui mi lega stima ed amicizia, e che ringrazio per quanto fatto per la Flaminia in questi mesi. Nel calcio pagano gli allenatori, anche quando non sono gli unici responsabili dei mancati risultati o semplicemente perché non si ha il tempo di aspettarli. Come Società abbiamo però il dovere di intervenire immediatamente per fare quanto riteniamo necessario per salvaguardare gli investimenti fatti. Speriamo che questa sofferta decisione serva a dare a tutti la scossa necessaria per invertire la rotta. A mister Nofri do il benvenuto nella nostra famiglia e spero possa incidere da subito su questo gruppo che siamo convinti abbia grandi potenzialità", ha detto il presidente Bravi dopo aver ufficializzato i nuovi incarichi tecnici nella Flaminia Civita Castellana.

