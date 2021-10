Flaminia, esonerato Roberto Rambaudi. Anche il diesse Luigi Coni va via. La squadra affidata a Fabio Tocci

12 ottobre 2021 a

Rivoluzione in casa Flaminia dopo i deludenti risultati di inizio stagione. Dopo l'ultima sconfitta casalinga con il Poggibonsi la società ha deciso di smuovere le acque. E' stato dunque esonerato Roberto Rambaudi. Ma il club non si è fermato qui: infatti ha rimosso dall'incarico anche il direttore sportivo Luigi Coni. La società ha deciso per il loro esonero dopo i deludenti risultato delle prima quattro giornate.La squadra è stata affidata all'allenatore della Juniores Fabio Tocci Si è in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte del presidente del club.

