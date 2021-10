Viterbese, esonerato Alessandro Del Canto. Il comunicato della società. In arrivo Giuseppe Raffaele

04 ottobre 2021 a

Alessandro Dal Canto non è più l'allenatore della Viterbese. Al tecnico è stata fatale l'ultima sconfitta di sabato nel campo di Teramo. Al termine del match il presidente Romano gli aveva rinnovato la fiducia ma nelle successive 48 ore la società ha cambiato idea. Il cambio dio panchina è stato ufficializzato dalla Viterbese con un comunicato diramato poco dopo le 15 di lunedì 4 ottobre: "La Viterbese comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Alessandro Dal Canto, l’allenatore in seconda Giuliano Lamma ed il preparatore atletico Alessandro Ciullini. La società ringrazia mister Dal Canto ed i suoi collaboratori per la professionalità ed il lavoro svolto in questi mesi ed augura loro il meglio per il futuro". In pole position per la panchina gialloblù Giuseppe Raffaele.

