Lazio-Lokomotiv Mosca, probabili formazioni e dove vederla in tv. Sarri: "Dimenticare il derby" | Video

La Lazio, reduce dalla vittoria nel derby, si tuffa di nuovo nell'Europa League. Questa sera, giovedì 30 settembre allo stadio Olimpico arriva la Lokomotiv Mosca per la seconda giornata della fase a gironi. Calcio d'inizio alle 21. All’Olimpico arriva la Lokomotiv Mosca, squadra che Sarri conosce bene per averla affrontata due anni fa quando era alla guida della Juventus. Per questo il tecnico nella conferenza stampa della vigilia ha ammonito i suoi ragazzi: "Chiedo alla squadra solo di concentrarsi sulla seconda gara europea. Sarà una sfida delicata. Due anni fa ho sfidato la Lokomotiv Mosca con la Juventus ed abbiamo vinto due gare con sofferenza". Messaggio subito recepito da Milinkovic, che al suo fianco ha dichiarato: "Mister Sarri ha già vinto l’Europa League e vorrà far bene di nuovo. Noi vogliamo affrontare questa competizione provando ad andare il più lontano possibile".

La squadra di Sarri si è prontamente ripresa, conquistando nel Derby tre punti fondamentali per il campionato ma soprattutto per il morale. "Il Derby di domenica ci darà una spinta in più per le prossime partite, noi siamo concentrati perché ci aspettano tante gare in pochi giorni», ha confermato Milinkovic che ormai da veterano biancoceleste conosce bene l’importanza della stracittadina. Dal canto suo Sarri ha invitato tutto l’ambiente a voltare pagina, perchè per fare il salto di qualità «la stagione non si deve ridurre solo ai due Derby, abbiamo domani una partita importante in Europa". Impossibile, però, per il tecnico sottrarsi ad una replica a distanza a un Jose Mourinho polemico con gli arbitri per alcuni episodi che avrebbero penalizzato la sua Roma. "Si è discusso di un presunto fallo da rigore sorto su una situazione di fuorigioco e di un penalty concesso alla Roma che è stato visto solo dal VAR e dall’arbitro. Il derby è passato ed abbiamo fatto punti, dobbiamo pensare solo alla Lokomotiv".

Queste le probabili formazioni. Lazio: Cataldi, Milinkovic-Savic; Raul Moro, Muriqi, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri. Lokomotiv Mosca: Guilherme; Jedvaj, Magkeev, Murilo, Silyanov; Kerk, Barinov, Beka Beka; Zhemaletdinov; Smolov, Kamano. Allenatore: Nikolic. Tv: ore 21 Sky, Tv8 e Dazn.

