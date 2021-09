Torino-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv. Zaccagni out, Cataldi al posto di Leiva | Video

23 settembre 2021 a

La Lazio è pronta a scendere in campo questa sera, giovedì 23 settembre alle 18,30, contro il Torino in trasferta per voltare pagina dopo un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre apparizioni. Ma Maurizio Sarri deve subito fare i conti con un forfait della vigilia del turno infrasettimanale. Mattia Zaccagni durante Lazio-Cagliari "ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra", come fa sapere il club biancoceleste che aggiunge: "È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività". Niente turnover quindi in attacco e spazio a Pedro, Immobile e Felipe Anderson con Muriqi e il giovane Raul Moro come prime opzioni dalla panchina. Ballottaggio in cabina di regia dove Danilo Cataldi potrebbe essere preferito a Lucas Leiva in vista del derby. Un dubbio anche in difesa: Patric spera in una maglia ma Luiz Felipe dovrebbe avere la meglio. Sarri vuole cambiare il meno possibile in questa fase delicata della stagione e il turn over in certe zone del campo può aspettare.

Per il Torino. Domani c’è un esame importante contro una squadra dal grande potenziale come la Lazio. "Li ho visti molto bene nell’ultima partita, hanno attaccato e tirato tanto, hanno pareggiato, ma hanno fatto una partita ottima, mentre con il Milan hanno sofferto di più, noi, comunque, abbiamo preparato bene la gara come sempre", dice Juric che poi fa il punto sulla situazione dell’infermeria. "Abbiamo Praet tra gli infortunati rispetto all’ultima volta, ma rientra Verdi. Pjaca ha un piccolo fastidio che aveva già prima dell’ultima partita, ha lavorato a parte, oggi ha provato ed è andata abbastanza bene, domani farà un ulteriore test per vedere se può darci una mano, speriamo ci sia". Non ci sarà capitan Belotti e Juric ammette: "Sono preoccupato, non riesce ancora a correre, quindi non possiamo dare una data o una previsione sul suo rientro. Izzo? Ha preso una botta tre settimane fa e ancora non è pronto, stiamo parlando di una botta, ma dovete parlarne con il medico. Non c’è nessuna polemica, ma ancora non sta bene, alla fine anche quella di Belotti è una botta, tutti speravamo in un recupero diverso e invece dopo tanto tempo non riesce neanche a fare un pò di corsa ed è normale essere preoccupati quando è così".

Queste le probabili formazioni. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. Allenatore: Juric Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri. Tv: Ore 18,30 Sky e Dazn.

