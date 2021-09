Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv. Mourinho: "Basta depressione". Vina out, spazio ancora a Calafiori | Video

23 settembre 2021 a

La Roma cerca il riscatto immediato dopo la sconfitta di domenica contro il Verona. Questa sera, giovedì 23 settembre, alle 20.45 allo Stadio Olimpico i giallorossi sfidano l'Udinese reduce dalla sconfitta contro il Napoli. "Trasformiamo la tristezza in motivazione". Josè Mourinho non vuole sentir parlare di "depressione" della sua Roma, reduce dalla sconfitta di Verona contro l’Hellas. Il turno infrasettimanale offre subito l’occasione per ripartire e all’Olimpico arriva l’Udinese di Gotti. A pochi giorni dal derby, Mourinho potrebbe fare qualche cambio. Al centro della difesa dovrebbe tornare Smalling in coppia con Mancini e con Karsdorp e Calafiori (o Ibanez) ai lati. Resta quindi tra gli indisponibili Matias Vina mentre Mkhitaryan dovrebbe essere impiegato dal 1’ con Pellegrini e Carles Perez (favorito su Zaniolo) alle spalle di Abraham. Nessun cambio a centrocampo: "Cristante e Veretout giocheranno", ha detto. Mourinho che ancora una volta ha fatto intendere di non ritenere Diawara e Villar all’altezza dei due titolari.

Per il posticipo della quinta giornata all’Olimpico contro la Roma, Gotti riflette su almeno un cambio per settore rispetto all’undici proposto contro il Napoli. In difesa uno tra Becao e Samir potrebbe non trovare posto, le alternative sono il veterano De Maio e il giovane Perez. Possibile l’inserimento di Zeegelaar sulla corsia sinistra con Larsen dirottato sull’altra fascia. Soppy pronto al debutto da titolare se invece il danese dovesse essere confermato a sinistra. Pereyra sarà riproposto dietro alla prima punta, Makengo può così affiancarsi a Walace e Arslan in mediana.

Querte le probabili formazioni per la sfida in programma all'Olimpico. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho Udinese (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Pussetto. Allenatore: Gotti Arbitro: Rapuano di Rimini. In tv: Ore 20.45 sui canali Dazn.

