Milan-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv. Torna Luiz Felipe, recupera Lazzari

12 settembre 2021

E' il big match della domenica della terza giornata della Serie A. A San Siro va in scena domenica 12 settembre alle 18 Milan-Lazio. Le squadre di Pioli e Sarri sono a punteggio pieno e dunque si tratterà di un vero e proprio scontro diretto.Dopo due vittorie su due, la Lazio è pronta a scendere in campo per il primo big match stagionale. Ciro Immobile è pronto a guidare l’attacco con Pedro e Felipe Anderson ai suoi lati e Zaccagni (che oggi si è presentato in conferenza stampa) dalla panchina. Nessuna sorpresa a centrocampo: Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto viaggiano verso la conferma. Due cambi invece nella difesa a quattro: Lazzari ha recuperato ma dal 1’ dovrebbe essere schierato Marusic sulla destra. Torna invece Luiz Felipe in coppia con Acerbi dopo essersi lasciato alle spalle le noie muscolari al polpaccio.





Nel caso del Milan, però, questa volta è andata bene, perché se è vero che si è fermato Krunic, in un colpo solo Stefano Pioli ha recuperato Ibrahimovic, Kessie e, notizia di ieri, anche Giroud, negativo al tampone e pronto al rientro in Champions. E proprio uno dei rientranti, Franck Kessie, è al centro di mille discorsi legati al suo rinnovo, un tema che, inevitabilmente, ha agitato la vigilia di Milan-Lazio a Milanello, con lo stesso Pioli che ha voluto mandare un messaggio diretto al suo centrocampista: "Vorrei che Kessie firmasse - ha detto chiaramente -, è una situazione che riguarda più il club e il suo agente. Quando c’è una trattativa si va avanti per tanto tempo, è normale che sia così. Con Franck parlo di campo e lo vedo motivato, sereno e positivo. Al momento non ci sono problemi". La speranza è che non ce ne siano neppure a San Siro, visto che il tam tam sui social negli ultimi giorni racconta di uno stadio che potrebbe riservare qualche fischio all’ivoriano.





Queste le probabili formazioni. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli. Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson Allenatore: Sarri. Tv: Ore 18, Dazn

