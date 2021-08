Monterosi Tuscia, preso Davide Buglio. Il centrocampista arriva dal Padova

30 agosto 2021 a

Monterosi Tuscia scatenato sul mercato. Dopo i colpi arrivati lo scorso fine settimana - su tutti Mbende dalla Viterbese e Costantino - la società del presidente Luciano Capponi ha ufficializzato un altro nuovo giocatore. Si tratta del centrocampista Davide Buglio, classe 1998, mezzala che sa impostare il gioco con il vizio del gol e che arriva dal Padova. "Davide si unirà domani con il gruppo", si legge in un comunicato della società.

Scuola Inter, originario di Pietrasanta in provincia di Lucca prima di entrare nell'orbita nerazzurra era crescito calcisticamente nel Viareggio dove è rimasto da 5 aiu 13 anni quando appunto fu ingaggiato dall'Inter. Dopo due stagioni prestito a Pisa a 14 anni si è trasferito a Milano dove ha giocato con i giovanissimi nazionali vincendo lo scudetto sotto la guida di Benoit Cauet. Nel 2014 il ritorno in Toscana all'Empoli dove sfiora lo scudetto giocando con gli allievi nazionali. L'incontro che ha cambiato la sua vita calcistica è nella stagione 2016/2017 quando l'allora allenatore della Primavera dell'Empoli - Alessandro Dal Canto che ora sulla panchina della Viterbese - lo trasforma da regista a mezzala. Quella squadra arrivò alla finale della Viareggio Cup In quella stagione fu convocato anche per l'ultima in serie A con il Sassuolo. Nella stagione 2018/2019 segue Dal Canto ad Arezzo. Scende in campo 35 volte e segna 7 reti. Poi passa al Padova dove in una stagione e mezza scende in campo 26 volte segnando 5 gol. Gli ultimi sei mesi è stato in prestito al Livorno (16 presenza e un gol).

D'Antoni nella partita d'esordio ha già dimostrato che il Monterosi sarà una squadra tosta da affrontare per tutti. Il diesse Lucchesi continua a stare a Milano per gli ultimissimi giorni di mercato. Fino alle ultime ore possono arrivare rinforzi per continuare la magica favola del Monterosi Tuscia.

