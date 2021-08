Roma-Trabzonspor, probabili formazioni e dove vedere la partita. Mourinho: "Niente turn over" | Video

26 agosto 2021 a

La Roma torna in campo questa sera, giovedì 26 agosto, per la gara di ritorno del preliminare di Conference League - la nuova coppa europea - contro i turchi del Trabzonspor. Appuntamento allo stadio Olimpico alle 19. Si parte dal 2-1 in favore dei giallorossi a Trebisonda. La Roma deve difendere il gol di vantaggio. va ricordato che da quest'anno non c'è la regola del gol che vale doppio in trasferta.

"Non è il momento di fare molti cambi". Parola di Josè Mourinho nel corso della conferenza stampa della vigilia. Sicuri di una maglia da titolare all’Olimpico sono Nicolò Zaniolo (squalificato contro la Salernitana) e Lorenzo Pellegrini ("Vorrei averne tre", ha detto Mourinho in conferenza stampa) mentre Mkhitaryan dovrebbe essere confermato dal 1’. Qualche dubbio in attacco dove Shomurodov è favorito su Tammy Abraham, reduce dall’ottimo debutto contro la Fiorentina, e su Borja Mayoral. Confermata la difesa (Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina) mentre a centrocampo Diawara potrebbe far rifiatare uno tra Cristante e Veretout. Principali dubbi riguardano la mediana, con l’ingresso di Diawara per Cristante e la trequarti, dove Carles Perez potrebbe rilevare Mkhitaryan. In avanti dovrebbe essere confermato Shomurodov, con Abraham pronto ad entrare a gara in coro. Insomma Mou vuole mettere benzina nelle gambe dei calciatori e ci saraanno pochi cambi.

Queste le probabili formazioni. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. Allenatore: Mourinho. Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Asan, Edgar Ie, Hugo, Peres; Hamsik, Ozdemir, Bakasetas; Gervinho, Cornelius, Nwakaeme. Allenatore: Avci. Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). In Tv: ore 19, il matchsarà trasmesso da Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite) e in streaming da SkyGo, Now e i profili YouTube, Facebook e Twitter del club giallorosso.

