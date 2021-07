Leonardo Bonucci, Allegri: "La fascia da capitano se la compra". Lui risponde allenandosi in palestra | Video

29 luglio 2021 a

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione è stato chiaro. Il capitano della Juventus, vista anche l'età, sarà Giorgio Chiellini. Bonucci sarà il vice? Per adesso l'allenatore toscano se la cava con una battuta che tuttavia gela il difensore di Viterbo: "Se vuole la fascia se la compra". Infatti Allegri non ha rinunciato a ricordare la "fuga" al Milan nell'estate del 2016. In ogni caso Bonucci sembra voler passare oltre. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di storie e video durante il lavoro in palestra per farsi trovare pronto per l'inizio della stagione con la Juventus e mettersi a disposizione subito di Allegri che non è intenzionato a rinunciare a lui. Fascia o non fascia.

"Il capitano viene deciso in base agli anni. Chiellini è il più vecchio, il secondo è Bonucci ma all’epoca se ne è andato, se vuole la fascia se la compra". Con una battuta Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, archivia il discorso nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Inizio un nuovo ciclo, ho a disposizione un’ottima squadra e stiamo lavorando per sistemarla - ha aggiunto -. Ci sono tanti giocatori giovani che hanno la possibilità e devono aver la voglia di migliorare. Insieme a questi ci sono giocatori anziani come Ronaldo, Chiellini e Bonucci che devono essere un valore aggiunto: oltre a portare esperienza e tecnica, devono essere esempi per chi non ha ancora capito cos’è la Juventus. Quello che è stato fatto è rimasto nella storia e ora iniziamo un nuovo ciclo di lavoro dove giorno dopo giorno dobbiamo migliorare per arrivare a marzo in corsa per centrare gli obiettivi ai quali partecipiamo".

"Noi continuiamo a mangiare pastasciutta", Bonucci e Chiellini continuano a festeggiare

Per Bonucci è ancora tempo di celebrazioni dopo la vittoria dell'Europeo in maglia azzurra. Nella sua Viterbo si sta realizzando un murale gigante che richiama il suo urlo dopo il gol nella finale con l'Inghilterra e a inizio mese, si è parlato del 9 agosto, dovrebbe essere in città per una grande festa allo stadio durante la quale gli verrà consegnata la benemerenza.

