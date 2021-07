Bonucci, "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta". Spaghetti al mare con Chiellini e sfottò agli inglesi

18 luglio 2021 a

Bonucci e Chiellini continuano a punzecchiare gli inglesi dopo la vittoria dell'Europeo grazie alla finale vinta ai rigori a Wembley domenica 11 luglio. "Noi continuiamo a mangiare pasta asciutta... e voi?". Così, su Instagram, Leonardo Bonucci, a commento di una immagine nella quale lo stesso difensore della Nazionale è intento a mangiare un piatto di pasta in compagnia dell’inseparabile Giorgio Chiellini. I due compagni alla Juventus e in Nazionale sono adesso in vacanza assieme. Si tratta di un segnale chiaro, una sorta di eco dell’urlo lanciato dallo stesso Bonucci nell’immediato post partita della finale di Euro2020: "Ne dovete mangiare ancora pasta asciutta".

Sulla vittoria azzurra all'Europeo è arrivato anche il commento di Gigi Buffon, portiere del Parma e colonna in passato della nazionale e della Juventus, ai microfoni di Sky Sport. L’ex numero uno degli azzurri ha commentato il successo dell’Italia a Euro2020, soffermandosi su Chiellini e Bonucci: "Non sono delle sorprese ma punti di riferimento. Ogni Nazionale ha per forza bisogno di esperienza e solidità che solo alcuni giocatori possono dare. Le grandi sorprese di questo torneo, oltre a Verratti e Jorginho che reputavo già prima dei campioni, sono Chiesa e Donnarumma".

Intanto Panini celebra la vittoria della Nazionale a Uefa Euro 2020 e lancia in edicola "Italia Campione d’Europa. Le figurine del trionfo azzurro". Questo prodotto, realizzato dall’azienda di Modena subito dopo la straordinaria vittoria degli Azzurri a Wembley di domenica scorsa, è composto da un bellissimo poster celebrativo bifacciale (formato 68x98 cm) su cui potranno essere attaccate 30 figurine dedicate ai protagonisti di questo indimenticabile risultato: il commissario tecnico Roberto Mancini, tutti i calciatori della Nazionale e un’immagine della squadra che canta l’Inno di Mameli prima del fischio d’inizio della finale londinese. Insieme al poster, è stato anche realizzato uno speciale magazine di 16 pagine, con tutti i risultati della fase finale di Uefa Euro 2020 arricchiti con il racconto e le immagini dei momenti memorabili della manifestazione, dalla gara inaugurale di Roma, terminata con il successo dell’Italia sulla Turchia, ai nuovi record stabiliti durante il torneo, fino all’ultimo atto di Londra con la festa e il trofeo sollevato al cielo.

