Mourihno, arrivo a Roma e quarantena. Lo Special One sbarcherà a Ciampino poi sarà scortato a Trigoria

Venerdì 2 luglio a Roma è il Jose Mourihno day. I tifosi giallorossi sono in fibrillazione per lo sbarco nella Capitale dello Special One. L'allenatore portoghese, ingaggiato dal club a inizio maggio, arriverà domani 2 luglio. C'è stato un cambio di programma nelle ultime ore. Niente sbarco a Fiumicino dove forse si temevano degli assembramenti da parte dei tifosi che sarebbero accorsi in massa a Fiumicino per salutare il tecnico. L’aereo privato su cui viaggerà domani il tecnico portoghese atterrerà a Ciampino (ore 14.00) e non a Fiumicino, come previsto inizialmente. Il motivo è riconducibile alle restrizioni per il Covid. Una volta sbarcato a Roma, Mourinho verrà scortato da tre van a Trigoria, dove probabilmente rimarrà in isolamento per i prossimi cinque giorni.

Secondo quanto riferisce Ansa il volo partirà da Lisbona, ma non è escluso che di recente i, tecnico. abbia fatto un blitz a Londra e per chi nelle ultime due settimane è passato dalla Gran Bretagna è previsto un isolamento di 5 giorni visto l'aumentare dei casi di Covid a causa della variante Delta. La Roma si augura che non sia necessario e ha provato anche a richiedere un permesso lavorativo speciale per evitarlo, considerato che il tecnico ha già il Green Pass e avrà la possibilità di svolgere un tampone molecolare giornaliero.

Risposte ufficiali non ne sono arrivate e nel caso in cui fosse costretto alla quarantena non è escluso che possa addirittura passare i suoi 5 giorni a Trigoria, dotata di foresteria e ogni comfort. Questo scenario, però, rimanderebbe di qualche giorno la presentazione (si pensava al 5 luglio) e il primo allenamento (programmato per il 6). Situazione comunque che non cambia il mood dello Special One che si è ritrovato a commentare per Talks Sport Belgio-Italia. "Un pronostico? Dico Azzurri, sennò domani atterro e mi uccidono" una battuta che ha fatto seguito al suo post Instagram dove salutava Setubal, la sua città natale dove ha trascorso gli ultimi giorni prima di intraprendere la sua nuova avventura. Nella Capitale, ad attenderlo, troverà il suo staff che sarà completato con la conferma di Valerio Cardini come Team Manager della prima squadra. In sei mesi, visto l'ottimo lavoro riconosciutogli dalla dirigenza e la stima conquistata dei giocatori, il club ha deciso di rinnovargli il contratto.

