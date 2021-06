Leonardo Bonucci, capo ultras in pullman dopo la vittoria dell'Italia contro l'Austria. Inno di Mameli a tutto volume | Video

27 giugno 2021 a

a

a

Grande entusiasmo nell'ambiente azzurro dopo la vittoria contro l'Austria sabato 26 giugno nella gara valida per gli ottavi di finale degli Europei. Gli azzurri di mister Mancini sono ai quarti di finale e c'è grande euforia nel gruppo. Lo testimonia un video postato da uno dei leader della squadra: Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus e della Nazionale ha pubblicato un video girato sul pullman che riportava in albergo la squadra dopo la vittoria con gli austriaci. Si vedono gli azzurri, con Bonucci a lanciare il coro, cantare a squarciagola l'Inno di Mameli. L'inno poi si conclude con un caricone a Lorenzo Insigne che siede nella fila di poltrone a fianco del giocatore di Viterbo. "Fratelli d'Italia", commenta Bonucci proponendo il video ai suoi follower.

Il difensore ha dedicato altri due post alla vittoria contro l'Austria. "Queste vittorie sono frutto di una sola cosa: il gruppo. Ogni elemento di questa squadra è fondamentale per arrivare all’obiettivo. Grandi. Avanti Italia". Poi nel pomeriggio di domenica 27 giugno, a mente fredda, un altro post da vero leader: "Verificato

La forza del gruppo è quando un elemento più un altro elemento non fa una somma ma uno più grande. Questo significa questo abbraccio. Piedi per terra e testa alta". Segue il video della festa azzurra in campo dopo il triplice fischio.

"Siamo ai quarti. Ho sofferto, ho gioito, ho incitato i miei compagni e alla fine ho esultato come ogni tifoso italiano. Avanti così". Capitano della Nazionale ma costretto a fare da spettatore perché non al meglio, Giorgio Chiellini festeggia via social la vittoria ai supplementari sull’Austria a Euro2020. Rosa azzurra divisa in due gruppi quella che ha ripreso a lavorare domenica 27 giugno dopo la vittoria sull’Austria a Wembley. Gli uomini di Mancini hanno così iniziato a preparare il quarto di finale di Euro2020 contro una fra Belgio e Portogallo, in programma venerdì a Monaco di Baviera. I titolari della sfida ad Arnautovic e compagni hanno effettuato prevalentemente esercizi in piscina e fisioterapia, mentre tutto il resto dei calciatori a disposizione del ct Roberto Mancini hanno svolto lavoro in palestra all’interno di Coverciano, sede del ritiro azzurro. L’unico elemento che si è affacciato su uno dei terreni del centro federale è stato Giorgio Chiellini, che sotto la supervisione di un membro dello staff tecnico della Nazionale si è dedicato ad esercizi ginnici di stretching, allungamenti e brevi scatti di corsa, evidentemente per testare lo stato del suo flessore sinistro dopo il problema accusato con la Svizzera. C’è ottimismo per il possibile recupero".

Spinazzola fa sempre la differenza: l'Uefa lo sceglie ancora come migliore in campo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.