Francesco Totti e Ilary Blasi, anniversario di matrimonio da sogno con Christian, Chanel e Isabel

Un anniversario di matrimonio da sogno. Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano alla grande i 16 anni di matrimonio in un locale esclusivo di Roma con vista Cupolone. Gli scatti della cena romantica con i figli Christian, Chanel e Isabel sono stati condivisi dalla coppia nei propri profili Instagram e nelle storie. "16 anni di noi", scrive il capitano postando un cuore. "19/06/02005", risponde la conduttrice de l'Isola dei famosi.

Un amore quello tra la bandiera della Roma e la conduttrice che si è cementato nel tempo e che non ha mai conosciuto crisi. Ilary e Francesco hanno scelto di concedersi una cena presso Violante Guerrieri Gonzaga, a Roma. Si tratta di una location che propone una vera e propria “cooking esperience” creata per “persone selezionate” che vogliono cenare nel cuore della Capitale.

Era il 2002 quando il "mondo" venne a conoscenza della storia tra il capitano della Roma e l'allora letterina Ilary Blasi. Durante il derby con la Lazio della primavera di quell'anno Totti segnò il gol del 5-1 mostrando l'ormai celebre maglietta con la scritta "Sei unica" alla tribuna dove appunto c'era Ilary Blasi che era stata inviata proprio dal capitano. I due diventarono inseparabili e il 19 giugno del 2005 convolarono a nozze. La coppia ha tre figli Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016. Il matrimonio con Totti fu trasmesso in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi vennero devoluti in beneficenza. Una coppia unitissima che neanche la fede calcistica è riuscita dividere. Ilary infatti, pur ammettendo di non seguire più di tanto il calcio, non ha mai fatto mistero della fede biancoceleste della sua famiglia in parte ereditata. Ma per Francesco Totti questo non è stato mai un vero problema.

