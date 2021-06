Leonardo Bonucci, bacio su Instagram per i 10 anni di matrimonio con la sua Martina

18 giugno 2021 a

a

a

Leonardo Bonucci festeggia i 10 anni di matrimonio con Martina Maccari. Il difensore della Juventus e della nazionale è uno dei protagonisti di Euro 2021 ha festeggiato proprio oggi, venerdì 18 giugno, l'importante anniversario. Nel 2011 ha sposato Martina e per celebrare i 10 anni ha pubblicato su Instagram la foto del giorno del matrimonio con un bacio tra i due sposi. "10 Anni. Buon Anniversario a Noi", è il messaggio del giocatore viterbese cresciuto a Pianoscarano. "Le braccia al collo e il naso all’insù. Il vento, ed il terreno sconnesso. La vita che colora una storia. 10 anni insieme, gomito a gomito, nel bene e nel male.Grazie Amore", è la risposta di Martina sempre su Instagram.

Martina Maccari è un ex modella e social influencer, nota tuttavia al grande pubblico per essere soprattutto la moglie di Leonardo Bonucci, Classe 1985 spesso è finita al centro delle polemiche per le sue esternazioni senza filtri sui social. Martina ha sposato Leonardo Bonucci il 18 giugno 2011, con un’intima cerimonia celebrata a Siena. Per l’occasione la sposa ha indossato un elegante abito firmato Antonio Riva, mentre lo sposo Dolce & Gabbana. La famiglia si è allargata il 7 luglio dell’anno successivo con l’arrivo di Lorenzo e, due anni più tardi, con l’arrivo del piccolo Matteo. Nel 2019 è invece nata Matilda. La coppia ha in passato attraversato un momento difficile a causa della malattia del piccolo Matteo, che per fortuna dopo un lungo periodo è guarito, per il sollievo dei suoi genitori.

Oltre a celebrare il suo anniversario di matrimonio Bonucci è concentrato per la partita che domenica 20 giugno vedrà l'Italia affrontare il Galles alle 18. Sarà capitano visto che Chiellini non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare rimediato nell'ultima partita contro la Svizzera. Serve una vittoria anche per celebrare al meglio l'anniversario di matrimonio.

Martina Maccari, tre figli con Leonardo Bonucci: la malattia sconfitta dal piccolo Matteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.