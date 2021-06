Leonardo Bonucci carica gli azzurri: "Tutti insieme noi italiani siamo i più forti". Social impazziti per la seconda vittoria a Euro 2021

17 giugno 2021 a

Dopo la vittoria di mercoledì 17 giugno all'Olimpico contro la Svizzera l'Italia è passata già agli ottavi di finale degli Europei. Uno dei leader della nazionale è senza ombra di dubbio Leonardo Bonucci, viterbese cresciuto nel quartiere di Pianoscarano. Mercoledì dopo che Chiellini è dovuto uscire per infortunio, la fascia di capitano è passata a lui. E dopo la vittoria grazie alla doppietta di Locatelli e al gol di Immobile ha pubblicato, giovedì 17 giugno, un messaggio su Instagram.

Un messaggio da capitano vero quello del difensore azzurro che punta a cementare ancora di più il gruppo, già affiatato allestito dal commissario tecnico Roberto Mancini. Bonucci ha pubblicato una foro degli azzurri che mano nella mano vanno verso i tifosi. Poi il messaggio: "Queste mani unite. Questa catena umana, non è solamente di una squadra. È di un popolo, quello di milioni di Italiani che si emozionano a sentire l’Inno di Mameli, che per il calcio dimenticano tutto. Perché Insieme noi italiani siamo più forti. Il vostro entusiasmo, la vostra passione è la nostra forza. Tutti uniti. Per noi. Per voi. Continuiamo".

Bonucci non è il solo degli azzurri a celebrare i risultati all'Europeo. Immobile, che ha fermato il terzo gol, punta sul gruppo: "Fantastico spirito di squadra,umiltà, sacrificio. Forza Italia avanti così", scrive sul suo profilo Instagram. Spinazzola, sempre sullo stesso social, invita a concludere al meglio il girone: "Si vola agli ottavi! Grandi ragazzi. Adesso arriviamoci da primi del girone". "Una notte che non dimenticherò mai. Sogno azzurro", scrive Manuel Locatelli che ha formato i primi due gol. "Un'altra grande vittoria, avanti così", si carica Insigne. "Un'altra notte magica, continuiamo cosí!", gli fa eco Jorgihno. Ora l'Italia tornerà in campo domenica contro il Galles per giocarsi il primo posto nel girone. Gli azzurri vogliono passare adesso come primi.

