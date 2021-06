Roma, l'ultimo scudetto 20 anni fa. I ricordi di Totti, Candela, Carlo Zampa e Rosella Sensi | Video

17 giugno 2021 a

Sono passati 20 anni. Il 17 giugno del 2011 la Roma vinceva il suo terzo e ultimo scudetto. All'Olimpico, all'ultima giornata di campionato, i giallorossi guidati da Fabio Capello si aggiudicarono il tricolore al termine di una cavalcata in vetta durata una stagione intera. Brividi per il popolo giallorosso che da allora non ha più avuto la gioia del tricolore. Un ventennale celebrato da diversi protagonisti di quella impresa.

Su tutti il capitano Francesco Totti che ha dedicato un post sul suo profilo Instagram all'anniversario: "L'emozione è indescrivibile,viverlo con voi è stato ancora più bello, il vostro supporto è stato superlativo…grazie Roma. 17-6-2001". La foto è quella scattata dopo il gol dell'1-10, firmato proprio da Totti con la corsa sotto alla Sud impazzita di gioia. Vincent Candela, un altro dei protagonisti di quello scudetto ha pubblicato il video dello stadio colorato di giallorosso quella domenica 17 giugno. "Pelle d'oca". Non poteva mancare un ricorso a Franco Sensi, il presidente che fece di tutto per portare quello scudetto alla Roma acquistando, l'estate precendente Omar Gabriel Batistuta per rispondere allo scudetto dei cugini laziali. La figlia Rosella, che ha poi guidato la Roma fino al 2011, lo ha celebrato su Instagram: "Grazie papà per averci regalato un sogno". "I ricordi di quel 17 giugno 2001? Gli ultimi minuti e l'apprensione di papà quando c'è stata quella sorta di invasione. C'era preoccupazione, ma poi al fischio finale ci siamo abbracciati con la famiglia, gli occhi di mio padre brillavano per aver dato questa grande felicità ai tifosi della Roma", ha detto Rosella Sensi all'AdnKronos. "La gioia è stata già quasi all'ingresso in campo, perché lo stadio era colmo di bandiere e si percepiva che sarebbe stata una giornata di festa. Purtroppo la stagione si era protratta e c'è stato lo sciogliete le righe subito dopo la partita e non ci siamo potuti godere a sufficienza quello che oggi ancora rimane per tutti noi un bellissimo ricordo. Il problema è che quando si ricorda una cosa vecchia di 20 anni, ti viene da pensare che ne sono passati troppi, è il dolce e amaro del ricordo. Sono passati 20 anni sia per noi che per la Roma, speriamo possano tornare presto quei momenti". E' il ricordo di Damiano Tommasi, centrocampista della Roma del terzo scudetto.

Ma quel giorno allo stadio c'era una voce che guidava i tifosi e incarnava il loro entusiasmo. Carlo Zampa, storica voce tifosa dei giallorossi, che quel 17 giugno era speaker dello Stadio Olimpico. "Il ricordo che ho è quello di un anno straordinario. Io ho avuto la fortuna di viverlo sia da radiocronista che da speaker. Il coronamento di un sogno per il quale tutti noi dobbiamo dire grazie a Franco Sensi. Un mio amico aveva affittato un camion già dalla settimana prima con altoparlanti e quant'altro - racconta Zampa - e alle 3 di mattina mi portò a piazza Testaccio, mi fece ripetere al microfono la formazione di Roma-Parma e in pochi secondi la piazza si trasformò in un piccolo Olimpico. Tornai a casa che era praticamente l'alba, fu indimenticabile".

