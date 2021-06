Lazio, Maurizio Sarri prende tempo. La rabbia di Damiano Er Faina: "Non sei mica Guardiola, rimani dove sei"

06 giugno 2021 a

Maurizio Sarri tiene sulle spine la Lazio, Lotito e i tifosi biancocelesti. L'allenatore toscano infatti avrebbe chiesto garanzie alla società anche se diversi esperti di mercato danno per fatto il matrimonio. La firma sul contratto dovrebbe arrivare lunedì 6 giugno.

Intanto però non tutti i tifosi biancocelesti hanno preso bene l'atteggiamento di Sarri. A qualcuno non sta andando giù la sua indecisione. Tra questi c'è Damiano Er Faina, noto influencer romano che ha pubblicato nelle sue storie un commento duro contro il tecnico ex Juventus, Chelsea e Napoli. "Il signor Maurizio Sarri non sta firmando perché non ritiene la Lazio al suo livello. Dice che lui ha il record di punti col Napoli e ha vinto lo scudetto con la Juventus. Andare alla Lazio, dice, sarebbe un passo indietro. Io penso che stai venendo in una grande squadra, non sei guardiola e che di deve essere la voglia, se non c'è rimanesse dove sta". Firmato Er Faina. Un intervento che su Twitter è diventato di tendenza per buona parte di domenica 6 giugno.



"Questo è quello che so su Sarri, e vi assicuro che non parlo con uno così a caso", spiega poi l'influencer in un video. "Spero che Sarri venga - continua - certo che se deve venire svogliato è meglio che non viene. Ad oggi non vedo Sarri a Roma, non c'è nessuna firma sul contratto. Poi se ci sarà stasera sarò il primo ad essere contento". Più tardi Er Faina prova a correggere in parte il tiro con un'altra storia: "Ramadani (agente di Sarri) considera la Lazio una grande occasione da non perdere. Qualcosa si muove, le firme ancora non ci sono. Ma si spera entro breve che Sarri possa firmare. Tare e Ramadami hanno fatto un gran lavoro per convincere Sarri. Ha accettato l'offerta della Lazio (senza firma per il momento). Per chiudere tutto serve ora che il suo staff accetti l'offerta fatta".

