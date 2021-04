Roma, Allegri nuovo allenatore? Pranzo con Ubaldo Righetti, i tifosi sognano

26 aprile 2021 a

Dopo la figuraccia in campionato contro il Cagliari a Roma tiene sempre più banco la questione del nuovo allenatore dei giallorossi. La Roma giovedì giocherà la semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United, ma vada come vada, ormai il destino di Paulo Fonseca appare segnato. I Friedkin sembrano intenzionati a dare una nuova guida alla squadra. Tante le ipotesi circolate nei mesi scorsi: Sarri, un ritorno di Spalletti, addirittura Mourihno. Ma il sogno di molti tifosi è Massimiliano Allegri che fu già vicino alla panchina giallorossa nel 2013 quando invece fu scelto Rudi Garcia.

A lanciare un indizio che fa sognare i tifosi ci ha pensato Ubaldo Righetti, storico difensore della Roma del secondo scudetto e della finale di Coppa Campioni che oggi è uno degli opinionisti in radio e tv (ospite fisso di Roma Tv) più apprezzati dai tifosi giallorossi. L'ex difensore della Roma ha pubblicato sulle proprie stories Instagram una foto che lo ritrae a pranzo a Roma proprio con Massimiliano Allegri. hashtag fa impazzire i tifosi: #stateallegri. Un indizio? Staremo a vedere. I due, va detto, sono amici perché alla fine degli anni '80 fecero parte del Pescara di Galeone e sono rimasti sempre in contatto. Dunque il pranzo potrebbe non voler dire nulla. Di sicuro i Friedkin giudicano l'allenatore ex Juventus tra le prime scelte e nei mesi scorsi ci sarebbe stato anche un incontro ad ottobre. Poi la pista si è raffreddata.

Secondo i rumors che arrivano da Trigoria il favorito per la panchina giallorossa al momento sarebbe Maurizio Sarri. Ci sarebbe stato già un incontro con Joao Pinto e il dirigente portoghese avrebbe virato verso il tecnico ex Napoli, Chelsea e Juventus. Ma attenzione ai colpi di scena. Allegri non ha mai smentito un suo interesse alla panchina giallorossa e, come detto, la nuova proprietà americana dei giallorossi lo ha messo in cima alla lista dei desideri.

