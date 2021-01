Viterbese, ufficiale l'arrivo del nuovo ds Mauro Facci

04 gennaio 2021 a

La Viterbese è lieta di annunciare di aver affidato la direzione sportiva della prima squadra a Mauro Facci. Il dirigente nativo di Latina ha raggiunto l’accordo che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2022. Mauro Facci vanta una lunga carriera da calciatore professionista prima di intraprendere il ruolo dirigenziale. Dopo aver militato nel vivaio del Latina, l’ex difensore veste la maglia della Salernitana per cinque stagioni, di cui tre in Serie B. In seguito il trasferimento al Napoli dove rimane per tre anni e calca il palcoscenico della Serie A. Poi gioca in Serie C con il Teramo, a Latina, con Acireale e Vigor Lamezia prima di appendere gli scarpini al chiodo e concludere la sua carriera da calciatore, nuovamente con il Latina. Da luglio del 2010 Mauro Facci intraprende la carriera dirigenziale con lo stesso club pontino in Seconda Divisione e a fine stagione festeggia la promozione in Prima. Dopo alcuni anni arriva un altro salto di categoria: il 16 giugno 2013, infatti, il Latina approda per la prima volta nella sua storia in Serie B. Nella stagione sportiva seguente il club nerazzurro, da neopromosso, sfiora la promozione in Serie A perdendo la finale play-off contro il Cesena. Dopo altri tre anni da direttore sportivo del club laziale, Mauro Facci viene ingaggiato dal Livorno. Con i toscani arriva un’altra promozione, dalla Lega Pro alla Serie B e, nella stagione seguente, la salvezza. Al neo direttore sportivo della Viterbese il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società gialloblù porgono il benvenuto all’interno del club e formulano un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico.

