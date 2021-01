Casi di Covid nell'Insieme Formia: salta il match con il Monterosi

04 gennaio 2021 a

Salta il match tra Insieme Formia e Monterosi Fc in programma mercoledì 6 gennaio per la ripresa del campionato dopo la sosta. Nei test rapidi effettuati stamane dal gruppo squadra della formazione locale (nel Monterosi invece si è confermata la completa negatività di squadra e staff) si sono riscontrate alcune positività. Come da regolamento, in caso di un numero maggiore a tre, l’Insieme Formia ha chiesto formalmente al Dipartimento Interregionale della Lnd il rinvio della gara di mercoledì contro i biancorossi e quella della domenica successiva a Carbonia. Ecco il comunicato ufficiale emesso dal club pontino pochi minuti fa: “L'Insieme Formia comunica che come da protocollo sanitario, questa mattina si è provveduto ad effettuare lo screening pre-gara previsto per arginare la pandemia del Covid19. Purtroppo a fronte di diversi atleti positivi, abbiamo provveduto ad inoltrare formale richiesta di rinvio delle prossime due gare previste in settimana, quella del 06/01 in casa con il Monterosi, e quella in trasferta del 10/06 a Carbonia". Il Monterosi dunque tornerà in campo domenica 10 gennaio nel match casalingo contro l’Arzachena.

