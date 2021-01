FC Viterbo, scomparso il presidente Vincenzo Longo

04 gennaio 2021 a

Scomparso a 65 anni il presidente del FC Viterbo Vincenzo Longo: "Il nostro presidente Vincenzo Longo ci ha lasciato - si legge in una nota della società -. Si è spento questa mattina a causa di un arresto cardiaco ad Ancona. Aveva 65 anni ed era ricoverato da giorni in ospedale. Questa notizia ci addolora e sconvolge la nostra giornata. Alla famiglia del presidente giungano le condoglianze di tutti i tesserati di FC Viterbo. In questo momento non servono altre parole per definire il nostro stato d’animo".

