Lazio, rinnovo contratto Simone Inzaghi. La moglie si sbilancia sui social: resterà

La questione tiene banco da settimane. Simone Inzaghi resterà alla Lazio? Il tema del rinnovo del contratto dell'allenatore che ha fatto tornare i biancocelesti protagonisti in Champions League tiene banco a Formello. Ci sono stati già degli incontri con Tare, ma la trattativa ancora non è ancora decollata. Il momento decisivo arriverà dopo il mercato di gennaio. Secondo quanto trapela la volontà di Inzaghi sarebbe quella di rimanere almeno fino al 2022.

A spargere un indizio ci ha pensato la moglie del mister, Gaia Lucariello, che su Instagram rispondendo ad alcuni follower ha svelato in qualche modo la volontà del marito. A prescindere da ciò che potrà essere, Simone sogna di stare alla Lazio a vita? Domanda un utente. "Certo" risponde la moglie in una storia. Insomma, manca solo la firma.

